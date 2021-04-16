مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا

المناطق - وكالات

لحظة لا يمكن وصفها، بل سقوط مروع أشبه بالأفلام، هذا ما حدث مع مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية، خلال مؤتمر صحافي للحديث عن لقاح أسترازينيكا .

فقد خارت قوى تانيا إريكسون، وأغمي عليه، لتقع “على طولها” إلى جانب منصة الحدث حيث كانت واقفة للحديث عن تعليق البلاد إعطاء اللقاح المذكور ضد كورونا، والذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وفور سقوطها أمام الصحافيين خلال مؤتمر مباشر على الهواء قبل يومين، هرع ثلاثة رجال لمساعدتها، ثم نقلت إلى أحد المستشفيات للعلاج.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية لاحقا، بأن المسؤولة الرفيعة في قطاع الصحة بخير، دون أن تذكر سبب غيابها عن الوعي.

يذكر أن الدنمارك علقت بشكل كامل استخدام أسترازينيكا، بعد تقارير عن ارتباطه بحالات من تجلط الدم. وقال سورين بروستروم ، المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية ببيان في حينه: “استنادًا إلى النتائج العلمية، يشير تقييمنا العام إلى وجود خطر حقيقي من الآثار الجانبية الشديدة المرتبطة باستخدام لقاح COVID-19 من AstraZeneca، لذلك ، قررنا إزالة اللقاح من [برنامج] التطعيم لدينا”.