احدث الأخبار

أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان
أبرز المواد
 أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال
منطقة حائل
 مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا
أبرز المواد
 نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “
أبرز المواد
 الانسحاب الأمريكي من أفغانستان “انتصار باكستاني محفوف بالمخاطر”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 “الصحة” لفئة الـ 75 عامًا: توجهوا للتطعيم بلقاح كورونا دون حجز مُسبق
أبرز المواد
 الشرطة تقتل مسلحًا أطلق النار بشكل عشوائي في مطار تكساس
أبرز المواد
 توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية كيان للأيتام ومركز تعارفوا للإرشاد الأسري
أبرز المواد
 الدكتورة العمودي: القيادة أولت القرآن الكريم عناية فائقة
أبرز المواد
 صحة بيشة تنفذ 94 زيارة للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية بالمؤسسات الصحية
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان

أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان

أبرز المواد
أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال

أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال

منطقة حائل
مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا

مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا

أبرز المواد
نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “

نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “

أبرز المواد

مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا

مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا
http://almnatiq.net/?p=973247
المناطق - وكالات

لحظة لا يمكن وصفها، بل سقوط مروع أشبه بالأفلام، هذا ما حدث مع مديرة الوكالة الدنماركية للأدوية، خلال مؤتمر صحافي للحديث عن لقاح أسترازينيكا .

فقد خارت قوى تانيا إريكسون، وأغمي عليه، لتقع “على طولها” إلى جانب منصة الحدث حيث كانت واقفة للحديث عن تعليق البلاد إعطاء اللقاح المذكور ضد كورونا، والذي أثار جدلا واسعا خلال الأيام الماضية.

وفور سقوطها أمام الصحافيين خلال مؤتمر مباشر على الهواء قبل يومين، هرع ثلاثة رجال لمساعدتها، ثم نقلت إلى أحد المستشفيات للعلاج.

فيما أفادت وسائل إعلام محلية لاحقا، بأن المسؤولة الرفيعة في قطاع الصحة بخير، دون أن تذكر سبب غيابها عن الوعي.

يذكر أن الدنمارك علقت بشكل كامل استخدام أسترازينيكا، بعد تقارير عن ارتباطه بحالات من تجلط الدم. وقال سورين بروستروم ، المدير العام لهيئة الصحة الدنماركية ببيان في حينه: “استنادًا إلى النتائج العلمية، يشير تقييمنا العام إلى وجود خطر حقيقي من الآثار الجانبية الشديدة المرتبطة باستخدام لقاح COVID-19 من AstraZeneca، لذلك ، قررنا إزالة اللقاح من [برنامج] التطعيم لدينا”.

روابط ذات صلة

أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان

أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان
نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “

نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “
الانسحاب الأمريكي من أفغانستان “انتصار باكستاني محفوف بالمخاطر”

الانسحاب الأمريكي من أفغانستان “انتصار باكستاني محفوف بالمخاطر”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*