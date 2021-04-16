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أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال

أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال

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أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال

أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال
http://almnatiq.net/?p=973250
المناطق - حائل

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل عن بعد , حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏التي أطلقتها لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم “تراحم” ‏في المنطقة, وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة مقر الحملة, بحضور عدد ‏من المسؤولين ورجال الأعمال والإعلام .‏
‏ ورفع سمو أمير منطقة حائل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ولسمو وزير ‏الداخلية على دعم حملة ” تراحم ” ، منوهاً بجهود وزارة العمل والتنمية ‏الاجتماعية والقائمين على لجنة تراحم بالمنطقة والمتعاونين والمتبرعين ‏والمساهمين، الذين أخلصوا واجتهدوا لإنجاح هذه الحملة، حاثاً سموه ‏الجميع على المساهمة لرسم البسمة على محيّا السجناء وأسرهم. ‏
ثم أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال.‏
من جهته ثمن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني ‏بمنطقة ‏‎حائل عضو ‏لجنة ” تراحم ” بالمنطقة المهندس مشعل بن سعود ‏التميمي خلال الحفل الذي ‏أقيم بهذه المناسبة دعم واهتمام القيادة الرشيدة ‏وتشجيع وحرص سمو أمير حائل وسمو نائبه ‏لكل أعمال الخير في ‏المنطقة، وما تجده اللجنة من توجيه واهتمام من سموه، ‏مستعرضاً أهداف ‏الحملة وبرامجها وآلية تنفيذها .‏
وأفاد أن اللجنة تعمل طوال مسيرتها على تحقيق حزم من ‏الأعمال ‏والبرامج سعياً منها إلى تحقيق جملة من الأهداف النبيلة ‏والإنسانية وتقديم ‏العديد من الخدمات المادية والعينية والمعنوية ‏والاجتماعية، معتمدة على ما يردها من دعم من أهل الخير ‏والإحسان, ‏داعياً رجال الأعمال والموسرين من فاعلي الخير من داخل ‏المنطقة ‏وخارجها للتفاعل مع الحملة . ‏

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