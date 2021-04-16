احدث الأخبار

أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”
أبرز المواد
 رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها
أبرز المواد
 إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة وضغوط مصر والسودان لن تغير موقفنا
أبرز المواد
 مقاتلة روسية تعترض طائرة “تجسس” أمريكية فوق المحيط الهادئ
أبرز المواد
 أول قمة مع زعيم أجنبي بالبيت الأبيض.. بايدن يستقبل رئيس وزراء اليابان
أبرز المواد
 أمير حائل ‏يدشّن حملة تراحم الرمضانية 1442 ” نتراحم – ‏معهم ” ‏و أعلن‏ سموه عن تبرعه وسمو نائبه بمبلغ ٧٨٠ ألف ريال
منطقة حائل
 مسؤولة أوروبية تنهار مغميا عليها بعد حديث عن أسترازينيكا
أبرز المواد
 نار في إنديانابوليس.. وسقوط ضحايا بمخزن لـ “fedex “
أبرز المواد
 الانسحاب الأمريكي من أفغانستان “انتصار باكستاني محفوف بالمخاطر”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة
أبرز المواد
 أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد وبرياح سطحية نشطة على مناطق من المملكة
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”

أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”

أبرز المواد
“سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”

“سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”

أبرز المواد
رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها

رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها

أبرز المواد
إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة وضغوط مصر والسودان لن تغير موقفنا

إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة وضغوط مصر والسودان لن تغير موقفنا

أبرز المواد

أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”

أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”
http://almnatiq.net/?p=973270
المناطق - وكالات

على الرغم من تأكيد العديد من المصادر الاستخباراتية الأمريكية أن منشأة نطنز النووية الإيرانية التي تعرضت لحادث غامض الأسبوع الماضي، تحتاج أشهراً عدة قبل استئناف عملها، أعلنت إيران اليوم الجمعة أنها بدأت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهي الأعلى على الإطلاق.

فقد أوضح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم أن علماء إيرانيين نجحوا في بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% الساعة 12:40 صباحاً بالتوقيت المحلي في المنشأة المذكورة.

بدوره، قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم، أيضا إن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في نطنز بعد أيام فقط من الانفجار الذي طال الموقع.

“وعود كاذبة”

يشار إلى أن هذا الإعلان إذا ما صح، يمثل تصعيدًا كبيرًا، لاسيما في ظل استمرار المحادثات في فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني المتداعي.

كما تجدر الإشارة إلى أن تلك التصريحات أتت، على الرغم من تأكيد علي رضا زكاني، رئيس مركز البحوث البرلمانية الإيرانية، قبل أيام أن “معظم منشآت التخصيب في البلاد تدمرت خلال هجوم نطنز”، منتقدا بشدة أجهزة الأمن في البلاد، معتبراً أن إيران أصبحت “جنة للجواسیس”.

وأضاف في مقابلة، الاثنين، على شبكة أفق: “تعرضت عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي للتلف والتدمير في نطنز”، وسط وعود كاذبة للمسؤولين الحكوميين بتركيب أجهزة متطورة.

وكان رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، فريدون عباسي، كشف الاثنين أيضا أن “متفجرات زرعت في طاولة من الوزن الثقيل ونقلت إلى قلب منشآة نطنز”، في عملية تفجير نظيفة، بحسب تعبيره.

كما أوضح عباسي، وهو الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن التخريب في نطنز كان هذه المرة “عبارة عن عملية معقدة، عبر تفجير نظام توزيع الطاقة والكابلات المتعلقة بالبطاريات الكهربائية، التي قطعت التيار الكهربائي عن أجهزة الطرد المركزي”. وتابع: “العدو خطط للانفجار بطريقة تجعل كلاً من نظام توزيع الطاقة في الموقع والكابل القادم من البطاريات محطما”.

روابط ذات صلة

“سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”

“سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”
رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها

رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها
إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة وضغوط مصر والسودان لن تغير موقفنا

إثيوبيا: تدويل ملف سد النهضة وضغوط مصر والسودان لن تغير موقفنا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*