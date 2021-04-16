فنتسل يطلق “نسخة أسرع من أمازون” في عالم التجارة الإلكترونية

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http://almnatiq.net/?p=973274
المناطق - وكالات

يطلق رجل الأعمال الألماني رالف فنتسل، الذي ارتبط اسمه سابقا بدليفري هيرو وسوفت بنك، منصة عالمية للتوصيل فائق السرعة لمبيعات التجزئة، ليقتحم مجالا يستقطب استثمارات ضخمة ويشهد نموا هائلا.

شركته الناشئة التي تحمل اسم (جوكر) مدعومة من شركات الاستثمار المخاطر إتش.في كابيتال وتايغر غلوبال وسوفت بنك، وتهدف إلى توصيل مجموعة كبيرة من المنتجات من مستودعات واسعة الانتشار في غضون 15 دقيقة من إيداع طلب الشراء عبر تطبيق على الهواتف الذكية.

تعمل جوكر بالفعل في مكسيكو سيتي وليما وساو باولو، ومن المقرر أن تليها نيويورك وبوجوتا قبل الانتشار في أنحاء أوروبا وأميركا اللاتينية.

وقال فنتسل لرويترز في مقابلة الخميس “نبني نسخة أسرع من أمازون.”

أسس فنتسل (41 عاما) شركة فودباندا للتوصيل عبر الإنترنت قبل أن ينضم هو والشركة إلى نيكلاس أويستبرج في دليفري هيرو، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام مقرها برلين مدرجة حاليا على مؤشر الأسهم القيادية الألماني.

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