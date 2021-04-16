احدث الأخبار

“الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة
أبرز المواد
 الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا
أبرز المواد
 أداء أول صلاة جمعة بالمسجدين الحرام والنبوي في شهر رمضان المبارك
أبرز المواد
 50 ألف لقاح لكورونا.. قمصان ميسي في قلب حملة “مثيرة للجدل”
منوعات
 وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين سببها التهريب إلى سوريا
أبرز المواد
 “علاج سحري للاكتئاب”.. علماء يكتشفون السر الرائع للفطر
أبرز المواد
 “مسافة الثوم”.. أحدث طريقة للتباعد للوقاية من فيروس كورونا
أبرز المواد
 فنتسل يطلق “نسخة أسرع من أمازون” في عالم التجارة الإلكترونية
أبرز المواد
 تجربة مثيرة.. ما نتيجة الجمع بين لقاحين مضادين لكورونا؟
أبرز المواد
 أضرار جسيمة في نطنز.. وطهران تؤكد “بدأنا التخصيب بـ60%”
أبرز المواد
 “سعود الطبية”: الشعور بالعطش وضغوط العمل يزيد من نشاط هرمون الأدرينالين المحفز لـ “الغضب”
أبرز المواد
 رئيسة أولمبياد طوكيو تؤكد مجددًا: انطلاق دورة الألعاب في موعدها
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة

“الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة

أبرز المواد
الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا

الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا

أبرز المواد
أداء أول صلاة جمعة بالمسجدين الحرام والنبوي في شهر رمضان المبارك

أداء أول صلاة جمعة بالمسجدين الحرام والنبوي في شهر رمضان المبارك

أبرز المواد
50 ألف لقاح لكورونا.. قمصان ميسي في قلب حملة “مثيرة للجدل”

50 ألف لقاح لكورونا.. قمصان ميسي في قلب حملة “مثيرة للجدل”

منوعات

“الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة

“الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة
http://almnatiq.net/?p=973303
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 964 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 918 حالة إضافية، ووفاة 10 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 403.106 حالات، من بينها 9285 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1034 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 387.020 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6801 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 96%، في حين بلغت نسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.68%، لتسجل «الصحة» زيادة في عدد الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، قدرها 35 حالة خلال 24 ساعة، بعد أن كانت 999 حالة حرجة أمس (الخميس).

روابط ذات صلة

الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا

الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا
أداء أول صلاة جمعة بالمسجدين الحرام والنبوي في شهر رمضان المبارك

أداء أول صلاة جمعة بالمسجدين الحرام والنبوي في شهر رمضان المبارك
وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين سببها التهريب إلى سوريا

وزير الطاقة اللبناني: أزمة البنزين سببها التهريب إلى سوريا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*