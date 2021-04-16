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الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الخرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك

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الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الخرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك

الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الخرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك
http://almnatiq.net/?p=973313
المناطق - واس

دشن القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام بن صالح الجطيلي بعد صلاة الجمعة في مقر السفارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بالسفارة لعام 1442هـ 2021م, تحت إشراف القائم بالأعمال في سفارة المملكة, وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلند والمحافظات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في مملكة تايلند.
وأفاد المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي أن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام ٨ أطنان، كما أن برنامج تفطير الصائمين بلغ قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العوائل الصائمة ويستفيد منها قرابة ٣٥ ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ هذه البرامج في ٣٠ محافظة و ٩٩٠ مسجداً و ١٦٠ من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلند الخمس عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.
وأشاد الحاضرون من النخب المسلمة في البلد المضيف بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم, حيث كان للبرنامج أثر طيب في نفوس الجميع الذين عبروا عن مشاعر الحب والشكر والامتنان لحكومة المملكة, سائلين الله المولى عز وجل أن يعظم الأجر والثواب للقيادة الرشيدة وشعبها.
حضر التدشين نيابة عن شيخ الإسلام عضو اللجنة الاستشارية لشيخ الاسلام شريف سيريجارون وسكرتير شيخ الاسلام مبروك بونمالروت، ونائب الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي بتايلند سوم سك ميدان، ومستشر الأمين العام للمجلس المركزي الإسلامي الدكتور محمد أمين جيء نؤ.

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