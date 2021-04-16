سوق السمك بجدة يستقبل 1.071 طن أسماك خلال الربع الأول لعام 2021

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استقبل سوق السمك المركزي التابع لأمانة محافظة جدة 1.071 طنا من الأسماك خلال الربع الأول لعام 2021م، بين إنتاج محلي ومستورد، فيما أسفرت الجولات الميدانية داخل السوق عن رصد 70 مخالفة وإتلاف نحو 6881 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة.

وأوضح مدير سوق السمك المركزي بأمانة جدة الدكتور عماد العدواني، أن واردات السوق خلال الثلاثة شهور الماضية بلغت 861 طن بلدي و 210 طن مستورد، مضيفاً أن الأمانة رصدت 30 مخالفة داخل الحراج و 40 مخالفة على الوحدات شملت المحلات والمطاعم والبرادات، فيما بلغت كمية الأسماك المصادرة والمسلمة للجمعيات الخيرة أكثر من 30 كيلو جرام.

وبين العدواني، أن الأمانة تواصل تكثيف جهودها في متابعة الامتثال للإجراءات الاحترازية داخل سوق السمك المركزي واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مؤكداً استمرار الجهود الرقابية داخل السوق لضمان سلامة الأسماك المعروضة وحماية المستهلكين.

