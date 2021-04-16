احدث الأخبار

إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال والقبض على 4 متهمين
أبرز المواد
 صناعة “السبح” اليدوية في حائل .. أصالة الماضي وحضارة المستقبل
منطقة حائل
 انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان
أبرز المواد
 الإمارات تكشف عن ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي
أبرز المواد
 تقرير “سكني” يكشف استمرار أعمال البناء في 64 مشروعاً.. وإصدار 467 ألف “شهادة تصرفات عقارية”
الاقتصاد
 سوق السمك بجدة يستقبل 1.071 طن أسماك خلال الربع الأول لعام 2021
منطقة مكة المكرمة
 دوريات المجاهدين بمنطقة جازان تقبض على عدد من المهربين
منطقة جازان
 الشؤون الإسلامية تدشن برنامجي خادم الخرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك
أبرز المواد
 المرور يطلق النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة عبر تطبيق “أبشر أفراد” وتوكلنا
أبرز المواد
 خطباء الجوامع: لا تدفعوا زكاتكم وصدقاتكم إلا لمستحقيها.. ومنصة “إحسان” تعين المسلم على إيصالها
أبرز المواد
 “الصحة”: 964 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 10.. وتعافي 918 حالة
أبرز المواد
 الربيعة: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال والقبض على 4 متهمين

إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال والقبض على 4 متهمين

أبرز المواد
صناعة “السبح” اليدوية في حائل .. أصالة الماضي وحضارة المستقبل

صناعة “السبح” اليدوية في حائل .. أصالة الماضي وحضارة المستقبل

منطقة حائل
انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان

أبرز المواد
الإمارات تكشف عن ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي

الإمارات تكشف عن ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي

أبرز المواد

إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال والقبض على 4 متهمين

إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال والقبض على 4 متهمين
http://almnatiq.net/?p=973345
المناطق - واس

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت – بتوفيق الله – عن إحباط محاولة تهريب (5,200,000) قرص إمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة فاكهة البرتقال ، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي .
وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على المتورطين في محاولة تهريبها بمدينة عرعر، وهم (4)متهمين، منهم مواطنان، ومقيم ووافد من الجنسية السورية.
وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان
الإمارات تكشف عن ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي

الإمارات تكشف عن ملابسات وفاة “الرجل النفاث” في دبي
تقرير “سكني” يكشف استمرار أعمال البناء في 64 مشروعاً.. وإصدار 467 ألف “شهادة تصرفات عقارية”

تقرير “سكني” يكشف استمرار أعمال البناء في 64 مشروعاً.. وإصدار 467 ألف “شهادة تصرفات عقارية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*