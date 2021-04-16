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أمانة الشرقية تنفذ 1630 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
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أمانة الشرقية تنفذ 1630 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1630 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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أمانة الشرقية تنفذ 1630 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1630 جولة رقابية وتغلق 17 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=973351
الدمام- المناطق

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 03/رمضان/1442هـ، 1630 جولة رقابية، و14 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 17 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 102 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا، يأتي ذلك من خلال جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، وكذلك من خلال مبادرة “ممتثل” الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

كما تلقى مركز البلاغات 940 أمس 25 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأهابت الأمانة بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي المستمرة والتي يتم تكثيفها، وذلك من خلال مبادرة ” ممتثل”، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، بجانب التوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ كما تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها.

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