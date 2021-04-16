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بلدية القطيف: 300 متطوع ومتطوعة من الجالية الفلبينية يشاركون في تنظيف جانب من الواجهة البحرية بالقطيف

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بلدية القطيف: 300 متطوع ومتطوعة من الجالية الفلبينية يشاركون في تنظيف جانب من الواجهة البحرية بالقطيف

بلدية القطيف: 300 متطوع ومتطوعة من الجالية الفلبينية يشاركون في تنظيف جانب من الواجهة البحرية بالقطيف
http://almnatiq.net/?p=973360
القطيف - المناطق

شارك نحو 300 متطوع ومتطوعة من الجالية الفلبينية في تنظيف جانب من الواجهة البحرية بمحافظة القطيف، وذلك من خلال الحملة البيئية التي نفذتها بلدية محافظة القطيف صباح اليوم الجمعة الموافق 16 ابريل 2021م، ضمن مبادرة “القطيف نظيفة”

حيث تمت عملية التنظيف على امتداد 1500 متر استخدمت فيها أدوات متعددة لإزالة تلك النفايات بمتابعة وإشراف عدد من الأخصائيين والمراقبين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف، أن الجالية الفلبينية ساهموا في إزالة النفايات في مواقع مختلفة بالواجهة، مشيراً الى أن الحملة تأتي في سياق مبادرة توعوية لرفع ثقافة ومسؤولية المواطن والمقيم بالمساهمة في استدامة النظافة في الأماكن العامة والحدائق والمنتزهات، لافتاً إلى أن البلدية قامت بتوفير جميع الآليات وأدوات النظافة من أكياس البلاستيك والقفازات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال إن هذه المبادرة تأتي امتدادا لمبادرات أمانة المنطقة الشرقية السابقة، مبادرة الشرقية نظيفة تحت شعار ” شيل كيستك ونظِّف ديرتك “، والتي هي إحدى مبادرات برنامج ” إماطة “، والتي شاركت فيها الجالية الفلبينية، مؤكدا أن هذه المبادرة التطوعية الحضارية تعكس أهمية المسؤولية الاجتماعية فيما يتعلق في الحفاظ على البيئة والتي تشارك فيها الجاليات.

مضيفاً:” إننا سعداء للغاية لمشاركة الجالية الفلبينبة في هذه الحملة التي تأتي في إطار حرص البلدية على نظافة سواحل المحافظة من أجل خلق بيئة نظيفة وجميلة” بما يعكس صورة زاهية لمشاركة المواطنين والمقيمين الكرام في الحفاظ على نظافة المحافظة بما يصب في ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة”.

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