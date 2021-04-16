أوروبا قد تدير ظهرها لـ”أسترازينيكا” نحو “فايزر” و”موديرنا”

المناطق - وكالات

قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، أنييس بانييه-روناشيه، إنه من المحتمل ألا يجدد الاتحاد الأوروبي عقود اللقاحات المضادة لفيروس كورونا مع مجموعة “أسترازينيكا” في العام 2022 .

وقالت الوزيرة إن “القرار لم يحسم بعد”، لكن بعد قرار الدنمارك بالتخلي عن هذا اللقاح “فإن الاحتمال الأكبر” هو أن أوروبا لن تتقدم بطلبات جديدة لاقتنائه.

وأوضحت الوزيرة: “لم نبدأ مناقشات مع مجموعتي جونسون أند جونسون وأسترازينيكا بشأن عقود جديدة، وقد بدأنا مفاوضات مع شركتي فايزر وموديرنا”.

وكانت بانييه-روناشيه تشير إلى تجديد العقد الأوروبي للعام 2022، وهو عقد موقع ويغطي عام 2021 بالكامل. وينص العقد الحالي على حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من أسترازينيكا، مع خيار الحصول على 100 مليون جرعة إضافية.