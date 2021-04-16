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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي بعدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي بعدن

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي بعدن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوي بعدن
http://almnatiq.net/?p=973378

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع سلال غذائية رمضانية لمرضى الفشل الكلوى في محافظة عدن.
وقال مدير مكتب المركز في عدن صالح الذبياني:” إن التوزيع في شهر رمضان المبارك يشمل ذوي الأمراض المزمنة والأسر المحتاجة بالإضافة إلى النازحين في مديريتي البريقة ودار سعد بعدن”.
وثمن أمين عام جمعية الرحمة لزارعي الكلى والفشل الكلوى فضل شائف محمد الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية المتواصل في تقديم السلال الرمضانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة على الحالات المرضية المصابة بمرض الفشل الكلوي .
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في الجمهورية اليمنية لعام 1442.

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