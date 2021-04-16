أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.
وأوضحت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان اليوم أن مثل هذه الهجمات تستحق الإدانة، مجددة دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
باكستان تدين بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صواريخ بالستية وطائرات مسيرة تجاه المملكة
أدانت باكستان بشدة محاولة استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، والتي تم اعتراضها وتدميرها باحترافية.
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