جمعية دوائي تطلق عيادات الاستشارات الدوائية النموذجية

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أطلقت الجمعية السعودية للتثقيف الدوائي (جمعية دوائي)، مشروع عيادات الاستشارات الدوائية النموذجية الذي يهدف إلى الإسهام في رفع جودة الاستشارات الدوائية وتوفير بيئة مناسبة لتعزيز السلامة الدوائية والتزام المرضى بأدويتهم ورفع جودة وكفاءة الخدمات الطبية وتحسين حالة المرضى الصحية، حيث توفر العيادة الاستشارات الدوائية للمرضى خاصة أصحاب الأمراض المزمنة بهدف الحصول على أفضل النتائج الدوائية والحد من الآثار السلبية للدواء التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية.

وأوضحت مديرة المشروع نورة الضرغام أن عيادات الاستشارات الدوائية النموذجية أطلق أولى العيادات في مركز المربع الصحي الاستشاري بالتعاون والشراكة بين جمعية دوائي والتجمع الصحي الأول بالرياض، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى إلى حصول المرضى لأكبر قدر ممكن من الفائدة من خلال توفير الاستشارات الدوائية ونشر الوعي الدوائي كذلك الإسهام بشكل فعال في الحد من الآثار السلبية والحصول على أفضل النتائج الدوائية، بالإضافة إلى توفير التعليم والإرشاد المستمر للمرضى.