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الهلال الاحمر بمنطقة عسير بالتعاون مع جميعية البر الخيريه يفعل توزيع وجبات إفطار صائم بمدينة أبها ومحافظات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك

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جمعية ” ساعد الخيرية “بعرعر توزع أكثر من 1500 وجبة إفطار صائم خلال أربعة أيام

جمعية ” ساعد الخيرية “بعرعر توزع أكثر من 1500 وجبة إفطار صائم خلال أربعة أيام
http://almnatiq.net/?p=973399
المناطق_واس

وزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر خلال الأربعة الأيام الماضية أكثر من 1500 وجبة إفطار صائم تستهدف الأسر المستفيدة, بالإضافة إلى العمالة بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات.
ويأتي مشروع إفطار الصائمين ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير”، الذي أطلقه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، بما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك؛ بهدف إحياء السنة واغتنام شهر رمضان المبارك بالتزود بالطاعات وكسب أجور الصائمين.

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