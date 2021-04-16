خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.