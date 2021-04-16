تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
وقد بادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا المناسبة، سائلاً الله سبحانه أن يُعيد هذا الشهر المبارك على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والبركات.
خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية العراق
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم من فخامة الرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق ، هنأه خلاله بشهر رمضان المبارك.
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