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انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية عبر منصة إحسان

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية عبر منصة إحسان

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الهلال الاحمر بمنطقة عسير بالتعاون مع جميعية البر الخيريه يفعل توزيع وجبات إفطار صائم بمدينة أبها ومحافظات المنطقة خلال شهر رمضان المبارك

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انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية عبر منصة إحسان

انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في السعودية عبر منصة إحسان
http://almnatiq.net/?p=973420
المناطق_واس

انطلق اليوم الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، على منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

ونوه رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إلى اهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله- بالعمل الخيري وتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير، مشيرا إلى أن منصة (إحسان) تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمنشآت بشكلٍ عام، ورفع كفاءة العمل التنموي، والارتقاء بقيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لدى الأفراد أو المؤسسات على حدٍ سواء، ومساندة الخدمات والبرامج والمنصات الوطنية المعنية بالتبرع على مستوى المملكة. وأصبحت نقطة تحول في مجال العمل الخيري، والاعلان عن انطلاقة الحملة الوطنية للعمل الخيري قدمت المملكة للعالم نموذج يحتذى به في كيفية تطويع التقنية لرفع المعاناة وتحسين جودة الحياة.

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