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شاهد.. الفيلم الوثائقي “كواليس رئاسة مجموعة العشرين”

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شاهد.. الفيلم الوثائقي “كواليس رئاسة مجموعة العشرين”

http://almnatiq.net/?p=973431
المناطق_ الرياض

بثت قناة العربية الليلة الفيلم الوثائقي “كواليس رئاسة مجموعة العشرين”، والذي صور كواليس وقائع انعقاد قمة الدول العشرين في المملكة نوفمبر الماضي 2020.
ووثّق الفيلم الجهود التي قدمها شباب المملكة أثناء انعقاد جلسات القمة التي عقدت برئاسة المملكة.
وقدم الفيلم لقطات حصرية تم تصويرها قبل وأثناء انعقاد جلسات القمة، إضافة إلى مداخلات أصحاب المعالي الوزراء والقياديين في مجموعة العشرين .

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