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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“توكلنا” يكشف عن شرط أداء العمرة دون إكمال جرعات لقاح كورونا

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“توكلنا” يكشف عن شرط أداء العمرة دون إكمال جرعات لقاح كورونا

“توكلنا” يكشف عن شرط أداء العمرة دون إكمال جرعات لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=973435
المناطق_ الرياض

 كشف تطبيق “توكلنا” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، عن موقف المواطنين الراغبين في أداء العمرة، دون إكمال جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حيث تلقى التطبيق سؤال من أحد المواطنين، مفاده :”تلقيت الجرعة الأولى من اللقاح منذ 4 أيام، وأريد أداء العمرة، ولكن الحالة لم تتغير حتى الآن”.

وأوضح “توكلنا” في رده على استفسارات المغردين الراغبين في أداء العمرة، قائلاً: “تكون الحالة الصحية “محصن جرعة أولى” (أخضر غامق) في توكلنا لمن لم يصب بالفيروس مسبقاً، وأكمل 14 يوماً بعد أخذ الجرعة الأولى، وتستمر هذه الحالة مدة 3 أشهر من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات، أو يثبت الإصابة، وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة السعودية.”

هذا وأكد تطبيق “توكلنا” في تغريدة سابقة بأن تصاريح العمرة متاحة فقط لمن حالته محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعاف، وذلك كأحد إجراءات السلامة والاحتراز المتبعة.

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