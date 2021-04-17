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الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”

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الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”

الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”
http://almnatiq.net/?p=973441
المناطق_واس

نجحت شرطة المنطقة الشرقية في ضبط سبعة أشخاص لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط سبعة أشخاص بمدينة الدمام ومحافظة بقيق والأحساء والخُبر؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا؛ وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19). وقد اتُّخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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