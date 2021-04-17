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بعد إطلاقها رسمياً.. 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية

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بعد إطلاقها رسمياً.. 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية

بعد إطلاقها رسمياً.. 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية
http://almnatiq.net/?p=973444
المناطق_ الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية، حيث أكدت أن رخصة القيادة الرقمية تمكّن صاحبها من تحميل بيانات رخصة القيادة على الهواتف الذكية عبر تطبيق أبشر أفراد، وإبرازها لرجل المرور في حال عدم حمل أصل الرخصة.

وأشارت إلى أن تفعيل رخصة القيادة الرقمية يتم عن طريق 5 خطوات كالتالي:

1 – الدخول على حسابك في تطبيق أبشر أفراد.

2 – انقر على خانة خدماتي.

3 – اختر خانة تفعيل الهوية الرقمية.

4 – اختر خانة رخصة القيادة.

5 – اختر خانة تفعيل رخصة القيادة الرقمية التي ستظهر في أسفل الشاشة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام – الإدارة العامة للمرور، اليوم النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” وتطبيق “توكلنا”.

وأوضح المتحدث الرسمي للادارة العامة المرو،ر بأن النسخة الرقمية من رخصة القيادة ، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني ، معتمدة لدى الجهات الأمنية ، وفي كافة الاجراءات التي تقتضي أبرازها.

كما أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code) ، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

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