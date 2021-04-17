جمعية ” خيرات” توزّع أكثر من 13 ألف وجبة يوميًا على المستفيدين بمدينة الرياض

المناطق_ الرياض

تعمل جمعية خيرات لحفظ النعمة خلال شهر رمضان المبارك بكل طاقتها لتوزيع السلال الغذائية ووجبات إفطار صائم على أحياء متفرقة في منطقة الرياض؛ وذلك تعزيزًا لدورها المجتمعي عبر التعاون مع الهيئات والشركات بمختلف أنواعها في مجال العمل الخيري.

وستوزع الجمعية – بإذن الله – 4805 وجبات يوميًا بمعدل إجمالي 13955 وجبة خلال شهر رمضان وفق اتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف لتأمين وتوزيع وجبات لإفطار الصائمين التي جاءت تنفيذاً لشروط الواقفين للأوقاف التي تقع تحت نظر الهيئة العامة للأوقاف.

ووقعت “خيرات” مع إحدى المطاعم بمدينة الرياض اتفاقية شراكة لتقديم (400) وجبة يوميًا لمشروع إفطار صائم و توفير الاحتياج الغذائي للأسر المستفيدة من الجمعية طول الشهر.

وأوضحت المدير التنفيذي للجمعية غادة العبيدان أن الجمعية حريصة عبر خطة عمل منظمة على استقبال تبرعات المؤسسات والأفراد لمشروع إفطار صائم وتوفير أفضل السبُل من أجل إيصال المساعدات لمستحقيها وفق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الإنسان.