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الطاهيات في منطقة الحدود الشمالية يتنافسن بمذاق المأكولات الرمضانية الشعبية

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الطاهيات في منطقة الحدود الشمالية يتنافسن بمذاق المأكولات الرمضانية الشعبية

الطاهيات في منطقة الحدود الشمالية يتنافسن بمذاق المأكولات الرمضانية الشعبية
http://almnatiq.net/?p=973453
المناطق_واس

يتنافس العديد من الطاهيات في منطقة الحدود الشمالية في شهر رمضان المبارك في إنتاج المأكولات الرمضانية الشعبية بمختلف أصنافها التي تتميز بمذاق خاص منها: المرقوق والمطازيز والشوربة والجريش بالإضافة للفطائر ونحوها.
ويُعد السوق الشعبي بمدينة عرعر من الأسواق التي تحضن الطاهيات لاسيما في هذا الشهر الفضيل, حيث فتح لهن آفاق رحبة لبيع منتجاتهن من هذه الأكلات بما يتوافق مع ضوابط وشروط الصحة والبيئة, بالإضافة للطاهيات في المنازل اللائي حققن شهرة واسعة بجودة الأكل.
والتقى مندوب “واس بعدد من الطاهيات اللاتي عبرن عن سعادتهن وهن يقمن بممارسة بيع الأكلات الشعبية وسط مردود مالي جيد من بداية رمضان حيث تكون المنافسة شريفة في عرض منتجات الأطعمة وكلن منهن تتميز بنكهة معينة على حد قولهن.
يذكر أن العديد من الطاهيات بالمنطقة قُدمت لهن دورات مجانية في ثقافة البيع والشراء والتسويق الإلكتروني، ما أسهم في تحقيق شعبية وسمعة كبيرة في البيع وتوسعن في تجارتهن.

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