انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران

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انطلقت في منطقة نجران أمس ، فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة “إحسان”، بحضور وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، وذلك في مجمع رويال سنتر.

واطلع العذيقي على آلية التبرع عبر منصة إحسان ، مستمعاً إلى شرح مفصل عن الحملة قدمه المشرف على المنصة بالمنطقة عبدالهادي بن محمد بن قعوان ، ودور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في تطوير منصة “إحسان” والإشراف عليها ، بدعمٍ من القيادة الرشيدة – حفظها الله تعالى-.

وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى التعريف بالمنصة وتفعيل دورها في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، وتوثيق وصول الإسهامات الخيرية إلى مستحقيها، وتفعيل الدور التكاملي لـ “سدايا” ، مع مختلف الجهات والقطاعات الحكومية و الخاصة ، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص، والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.