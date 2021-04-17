احدث الأخبار

جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران
أبرز المواد
 أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان
أبرز المواد
 أسد يُنهي حياة مواطن في الرياض
أبرز المواد
 المفتاحة .. واحة أبها الخضراء التي أثمرت ثقافةً وفنوناً
أبرز المواد
 بعد 18 قضية .. عمر عايش يحقق رقماً قياسياً في خسارة القضايا ضد عائلة الراجحي في قضية “تعمير”
أبرز المواد
 الطاهيات في منطقة الحدود الشمالية يتنافسن بمذاق المأكولات الرمضانية الشعبية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان : منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة
أبرز المواد
 جمعية ” خيرات” توزّع أكثر من 13 ألف وجبة يوميًا على المستفيدين بمدينة الرياض
أبرز المواد
 بعد إطلاقها رسمياً.. 5 خطوات لتفعيل رخصة القيادة الرقمية
أبرز المواد
 الشرقية.. ضبط 7 أشخاص لمخالفتهم تعليمات الحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بـ”كورونا”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية

جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية

أبرز المواد
انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران

أبرز المواد
أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة

أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة

أبرز المواد
أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان

أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان

أبرز المواد

جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية

جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية
http://almnatiq.net/?p=973474
المناطق_مبارك الدوسري

تًنظم أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية – مفوضية تنمية العضوية – يوم غدٍ السبت ، جلسة افتراضية عن ” نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية والجوالة ” والتي سيقدمها القائد الكشفي عيسى التيسان ، ويًديرها القائد الكشفي يحيى غبيري ، وتتضمن عدة محاور من أهمها : مفهوم التسجيل الكشفي للقادة والكشافين ، ونظام التسجيل للوحدات الكشفية ، وقواعد البيانات للقادة والكشافين ، والتعرف على الجهود المبذولة في التسجيل الكشفي على موقع جمعية الكشافة .

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران
أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة

أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة
أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان

أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*