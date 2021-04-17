جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية

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تًنظم أمانة جمعية الكشافة العربية السعودية – مفوضية تنمية العضوية – يوم غدٍ السبت ، جلسة افتراضية عن ” نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية والجوالة ” والتي سيقدمها القائد الكشفي عيسى التيسان ، ويًديرها القائد الكشفي يحيى غبيري ، وتتضمن عدة محاور من أهمها : مفهوم التسجيل الكشفي للقادة والكشافين ، ونظام التسجيل للوحدات الكشفية ، وقواعد البيانات للقادة والكشافين ، والتعرف على الجهود المبذولة في التسجيل الكشفي على موقع جمعية الكشافة .