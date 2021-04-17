“الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”

قدمت شركة الاتصالات السعودية (stc) – لمنصة “إحسان” ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري، تبرعاً مالياً مقداره 10 ملايين ريال، بالإضافة لدعم ومساهمة stc في تشغيل وتوفير مركز الاتصال في منصة إحسان عبر فريق مخصص للرد على ما يقارب 900 مكالمة يومياً، وإرسال رسائل نصية للتعريف بالمنصة وأهدافها، في إطار تبني الشركة لمساهمات مستديمة الأثر وضمن جهودها لتسخير إمكاناتها الرقمية لتمكين القطاع غير الربحي، والشراكة في المنصة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

وتقدم المجموعة ضمن برامجها الداعمة للقطاع غير الربحي دعماً تقنياً، وذلك عبر برنامج “التمكين التقني” الذي يحتوي على حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة المُمكنة للقطاع غير الربحي التي تدعم الجهات المنتمية للقطاع في رفع كفاءة الأداء وجودة الأعمال المؤسساتية والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الهدف من تسخير التقنية لدعم وتعزيز المساهمة المجتمعي.

ويستهدف البرنامج تمكين منظمات القطاع غير الربحي تقنياً وذلك من خلال توفير مجموعة من الحلول والمنصات المتعددة، حيث تقدر قيمة الدعم الإجمالي لجميع هذه الحلول والمنصات 10 ملايين ريال.

وبذلك يكون إجمالي ما قدمته المجموعة 20 مليون ريال ما بين دعم مالي مباشر وأيضا كدعم تقني للمنصة، كون الشراكة مع منصة “إحسان” منسجمة مع إستراتيجية stc الخاصة بالاستدامة التي تركز على تبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة وتعظيم الأثر بالمساهمات التنموية وتمكين المجتمعات التي تعمل بها المجموعة تقنياً ورقمياً، كما تدعم المنصة هدف المجموعة لتحفيز الفرص الرقمية المبتكرة التي تُعد مكوناً إستراتيجياً للاستدامة، تحقيقاً لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة.