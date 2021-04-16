أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمنصة “إحسان” للعمل الخيري، يعكس الحرص والعناية البالغة بالقطاع الخيري.

وقال سمو أمير المنطقة: إن هذا التبرع السخي يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة للعمل الخيري، والحرص على المستفيدين من مختلف القطاعات الخيرية في المملكة، مبيناً أن منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتنظيم وتعزيز القطاع الخيري من خلال قاعدة إلكترونية، نقلة نوعية لتمكين الجهات الخيرية وخدمة المستفيدين منها، كما تجسد أهمية مبادرات التحول الرقمي، ومنجزات رؤية المملكة 2030م.

وثمّن سموه الدعم الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي؛ الذي يُعد امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته.

وأضاف أمير الجوف أن المملكة منذ تأسيسها تُعد من الدول الرائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني إقليمياً وعالمياً، منوهاً بالجهود التي يبذلها القائمون على منصة إحسان، مشيراً إلى أنها تُسهم في سهولة وسرعة خدمة المستفيدين من القطاع الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة، من خلال أحدث المنظومات التقنية وتطبيق أعلى المعايير الفنية.

وفي ختام تصريحه، دعا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والازدهار والرخاء.