احدث الأخبار

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة
منطقة الجوف
 “الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”
أبرز المواد
 الحقيل: منصة “إحسان” تأتي تعزيزاً لقيم العمل الخيري التعاوني وفق رؤية المملكة 2030
منوعات
 وزير الشؤون الإسلامية: منصة إحسان تعين على صرف الزكاة والصدقات في الأوجه الصحيحة
أبرز المواد
 أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال
منطقة حائل
 جلسة افتراضية للتعرف على نظام تسجيل الوحدات والقيادات الكشفية
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران
أبرز المواد
 أمير عسير: منصة ” إحسان ” ترتقي بالعمل الخيري وغير الربحي المحلي وترسم مستقبل العطاء في المملكة
أبرز المواد
 أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان
أبرز المواد
 أسد يُنهي حياة مواطن في الرياض
أبرز المواد
 المفتاحة .. واحة أبها الخضراء التي أثمرت ثقافةً وفنوناً
أبرز المواد
 بعد 18 قضية .. عمر عايش يحقق رقماً قياسياً في خسارة القضايا ضد عائلة الراجحي في قضية “تعمير”
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

منطقة الجوف
“الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”

“الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”

أبرز المواد
الحقيل: منصة “إحسان” تأتي تعزيزاً لقيم العمل الخيري التعاوني وفق رؤية المملكة 2030

الحقيل: منصة “إحسان” تأتي تعزيزاً لقيم العمل الخيري التعاوني وفق رؤية المملكة 2030

منوعات
وزير الشؤون الإسلامية: منصة إحسان تعين على صرف الزكاة والصدقات في الأوجه الصحيحة

وزير الشؤون الإسلامية: منصة إحسان تعين على صرف الزكاة والصدقات في الأوجه الصحيحة

أبرز المواد

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=973489
المناطق - الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أن التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- لمنصة “إحسان” للعمل الخيري، يعكس الحرص والعناية البالغة بالقطاع الخيري.
وقال سمو أمير المنطقة: إن هذا التبرع السخي يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي توليه القيادة للعمل الخيري، والحرص على المستفيدين من مختلف القطاعات الخيرية في المملكة، مبيناً أن منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” لتنظيم وتعزيز القطاع الخيري من خلال قاعدة إلكترونية، نقلة نوعية لتمكين الجهات الخيرية وخدمة المستفيدين منها، كما تجسد أهمية مبادرات التحول الرقمي، ومنجزات رؤية المملكة 2030م.
وثمّن سموه الدعم الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات الذكاء الاصطناعي؛ الذي يُعد امتدادًا لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته.
وأضاف أمير الجوف أن المملكة منذ تأسيسها تُعد من الدول الرائدة في مجالات العمل الخيري والإنساني إقليمياً وعالمياً، منوهاً بالجهود التي يبذلها القائمون على منصة إحسان، مشيراً إلى أنها تُسهم في سهولة وسرعة خدمة المستفيدين من القطاع الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة، من خلال أحدث المنظومات التقنية وتطبيق أعلى المعايير الفنية.
وفي ختام تصريحه، دعا سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي نعمة الأمن والازدهار والرخاء.

روابط ذات صلة

التشهِّير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً

التشهِّير بصاحب مؤسسة باعت زيت زيتون مغشوشاً
انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف

انطلاق التصفيات النهائية لجائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف
أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

أمانة الجوف تنفذ 1978 جولة لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتغلق 6 منشآت

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*