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أمير الرياض : منصة “إحسان” تؤكد اهتمام المملكة المستمر لتحقيق أفضل الأثر للعمل الخيري

أمير الرياض : منصة “إحسان” تؤكد اهتمام المملكة المستمر لتحقيق أفضل الأثر للعمل الخيري

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أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة

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“الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”

“الاتصالات السعودية” تتبرع لمنصة “إحسان” بـ 10 ملايين ريال مع مواصلة دعمها تقنياً عبر برنامج “التمكين التقني”

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الحقيل: منصة “إحسان” تأتي تعزيزاً لقيم العمل الخيري التعاوني وفق رؤية المملكة 2030

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منوعات

أمير الرياض : منصة “إحسان” تؤكد اهتمام المملكة المستمر لتحقيق أفضل الأثر للعمل الخيري

أمير الرياض : منصة “إحسان” تؤكد اهتمام المملكة المستمر لتحقيق أفضل الأثر للعمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=973491
المناطق - الرياض

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، إن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من خلال “منصة إحسان” الوطنية للعمل الخيري، يأتي تأكيداً للاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يعزز العمل الخيري، وهو امتداد لنهج المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في دعم العمل الخيري، وما يضمن له أثراً أفضل وأكبر.
وأشار سموه إلى أن إطلاق حملة التبرع من خلال استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي يأتي امتداداً للتحولات العظيمة التي يشهدها هذا الوطن وطن الخير والعطاء، وطن سمته التلاحم والإحسان في ظل قيادته الرشيدة.
ورفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والتنموية.
وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بمنصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وتحظى بدعم سمو ولي العهد – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يجزي القائمين على هذا المشروع والمساهمين فيه خير الجزاء.

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