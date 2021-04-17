مدرب مانشستر يونايتد: لو نجحنا في ذلك سيكون أمرا رائعا

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اعتبر مدرب مانشستر يونايتد، أولي غونار سولشيار، أن التتويج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم سيكون مكافأة للفريق بعد موسم صعب.

وتأهل العملاق الإنجليزي لمواجهة روما الإيطالي في الدور قبل النهائي بعد فوزه 4-صفر على غرناطة في مجموع المباراتين، إذ انتصر 2-صفر على الفريق الإسباني في إياب دور الثمانية، الخميس.

وأبلغ سولشيار شبكة بي.تي سبورت “2-صفر، شباك نظيفة، أداء فردي جيد. ثقتنا زادت قبل يوم الأحد (مواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز)”.

وتابع: “لو نجحنا في إنهاء الموسم بلقب سيكون أمرا رائعا”.

وسحق مانشستر يونايتد منافسه روما 7-1 في أولد ترافورد ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في 2007 لكن سولشيار شدد على أن فريقه يجب أن يحذر من دفاع روما الحديدي وفاعلية مهاجمه إيدن جيكو.

وقال سولشيار “(روما) يدافع بشكل جيد مثلما تفعل الفرق الإيطالية. كلنا نعلم إيدن جيكو لذا فكل كرة داخل منطقة الجزاء ستكون خطيرة.

“نتطلع للمواجهة. نحن في الدور قبل النهائي. تبدو مواجهة أوروبية مثالية لأن روما يملك تاريخا كبيرا. نجحنا أمام الفرق الإيطالية من قبل”.

وأراح سولشيار مهاجمه ماركوس راشفورد أمام غرناطة، على أمل أن يتعافى من إصابة في القدم قبل مواجهة بيرنلي كما أخرج بول بوغبا قبل بداية الشوط الثاني، بعد حصول اللاعب الفرنسي على إنذار.

وأضاف المدرب النرويجي “في بعض الأحيان يرغب بول في الفوز بشدة. تدخل في لعبتين بعد حصوله على إنذار وفكرت أنني لا أريد المخاطرة (بطرده) حتى وإن قدم أداء جيدا”.

وتابع “نأمل أن يكون (راشفورد) جاهزا. لم نرد المخاطرة به. جلس على مقاعد البدلاء تحسبا لما يمكن أن يحدث في أدوار خروج المغلوب”.