خطوات احترازية ووقائية لصيام آمن لمريض السكري في رمضان

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يعد مرض السكري من الأمراض الأكثر انتشارا على مستوى العالم، لذا يضع الأطباء والخبراء بعض النصائح لمرضى السكري لكي يتمكنوا من صيام شهر رمضان دون وقوع أي مشاكل قد تضر بصحتهم سواء بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه.

ويقدم أخصائي الغدد الصماء والسكر والتغذية الإكلينيكية الطبيب محمد ممدوح نصائح حول صيام آمن لمريض السكري في شهر رمضان المبارك.

نوعان لمرض السكري

وأوضح الدكتور ممدوح وفقا لموقع سكاي نيوز عربية أن هناك نوعان لمرض السكري وهما السكري من النوع الأول وفي هذه الحالة يتلقى المصاب مادة الإنسولين لأن البنكرياس لا يقوم بإنتاجه، أما النوع الثاني من السكري فهو يرتبط عادة بالتقدم في السن والسمنة الزائدة أو الوراثة.

وبالنسبة لصيام شهر رمضان لمريض السكري، أشار ممدوح أنه يفضل لمريض السكري من النوع الأول ألا يصوم، لأنه لا يجب أن يستمر لفترات طويلة دون تناول الطعام، ولا ينبغي أن يأكل في مدة قصيرة، أما مريض النوع الثاني فمن الممكن أن يصوم.

أما إذا قرر مريض السكري من النوع الأول أو الثاني أن يصوم شهر رمضان بناء على رأي الطبيب المعالج، فهناك بعض الخطوات الاحترازية والوقائية التي يجب القيام بها، لتجنب ارتفاع السكر أو هبوطه.

ومن هذه الخطوات الوقائية، التي يجب على مريض السكري اتباعها، تأخير وجبة السحور قدر الإمكان حتى لا تطول فترة الصيام.

ويتابع أخصائي الغدد الصماء والسكر والتغذية الإكلينيكية: “عند تناول وجبة الافطار، يفضل كسر الصيام بالسلطة وبعد 10 دقائق يستكمل تناول الطعام، ويستحب أن تكون النشويات في النهاية بعد الخضروات والبروتين، وذلك يعود إلى أن الإشارات العصبية الخاصة بالإشباع تصل بعد ثلث ساعة من تناول الوجبة”.

كما يفضل لمريض السكري استبدال الحلويات التي يتم تناولها بين الإفطار والسحور بأطعمة صحية مثل الفواكه أو الخضروات.

وينصح ممدوح أيضاَ: عند تناول الحلويات الرمضانية مثل الكنافة والقطائف، يجب على مريض السكري من النوع الأول أن يتناول جرعات تصحيحية من الإنسولين تحت إشراف طبي تجنبا لارتفاع مستوى السكر في الدم.

وخلال ساعات الصيام، يجب على مريض السكري قياس مستوى السكر في الدم في الصباح عند الاستيقاظ ومرة ثانية في العصر وقبل المغرب، لأن في حالة ارتفاع السكر أو هبوطه يجب على مريض السكري الإفطار فورا، إذا كان أكثر من 300 أو أقل من 70، وفي حالة ارتفاع السكري يجب على المريض أن يتناول قدرا كافيا من الماء حوالي 2 إلى 3 لتر من الإفطار حتى السحور للحفاظ على رطوبة خلايا الجسم، وسيولة الدم.

تناول الفواكه المجففة مثل القرصية والمشمشية، كما يقول الطبيب، مناسبة جدا لمريض السكري، أما بالنسبة للتمر فلا يجب تناول أكثر من 3 تمرات.

أما بالنسبة للمشروبات الرمضانية مثل العرقسوس والكركديه أو السوبيا فيقع تأثيرها على حسب محتواها من السكر، فإذا كانت خالية من السكر فليس لها أي ضرر على المريض، أما التمر هندي فلا يجب تناوله بالنسبة لمريض السكري لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة جدا من السكر، أما بالنسبة للعرقسوس فلا يسبب أي ضرر لمرضى السكري، لكنه لا يفضل لمريض الضغط المرتفع لأنه يسبب ارتفاعه.