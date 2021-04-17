برعاية أمير جازان ومتابعة نائبه .. انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة جازان

جــازان - فضه عطيف:

انطلقت في منطقة جازان في أمس، فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري، على منصة “إحسان”، التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب امير منطقة جازان

، وبحضور وكيل امارة جازان للتنمية الدكتور عيسى بن يحي البناوي وذلك في مجمع كادي مول بجازان .

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري، التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة “إحسان” في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ “سدايا” مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية بالمنطقة ، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والإسهام في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.