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أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه

أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه

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أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه

أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه
http://almnatiq.net/?p=973513
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- من خلال منصة “إحسان” يأتي استكمالاً للمبادرات التي تقدمها القيادة الحكمية ولما توليه من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني.
وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المبذولة في منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا” ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنة لتعزيز مكانة ودور العمل الخيري من خلال الجهود الحكومية لدعم القطاع الخيري، بمشاركة أبناء المجتمع والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لاسيما مع الأهداف السامية للمنصة، على غرار دورها في حماية المتبرعين وحفظ حقوق المستفيدين.
ودعا سموه المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية للمشاركة والمساهمة بالتبرع من خلال هذه المنصة لمختلف أوجه الأعمال الخيرية، خصوصاً ونحن في شهر العطاء والخير والإنفاق شهر رمضان المبارك, سائلاً الله التوفيق السداد للجميع .

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