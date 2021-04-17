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أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال

أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال

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أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال

أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال
http://almnatiq.net/?p=973517
المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- من خلال منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري، وهو امتداد لاهتمامهما -حفظهما الله- بدعم مشاريع التحول الرقمي في مختلف المجالات.
ونوه سمو أمير منطقة حائل بالجهود الحثيثة الرامية من القيادة الرشيدة -رعاها الله- لدعم العطاء الخيري وغير الربحي في المملكة، والحرص على تنميته والارتقاء به ليحقق أهدافه المنشودة بمساندة الفئات المستفيدة من خدماته.
وأشاد سموه بما يبذله القائمون على منصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من عمل متقن للإسهام في دعم وتنظيم العطاء الخيري في المملكة، عبر قاعدةٍ إلكترونية بمعايير تقنية وفنية عالية، مشيراً إلى الاهتمام المباشر الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ وذلك امتدادٌ لحرصه -حفظه الله- على دعم العمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي ورفع كفاءته وموثوقية أدائه.
وأبدى سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد اعتزازه بالمكانة التي تتبوأها المملكة عالمياً في مجال العمل الخيري، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله– وإسهاماتها في تطوير هذا المجال حتى وصلت التبرعات إلى مستحقيها داخل المملكة وخارجها بسهولة ويسر وأسرع وقت، عبر أحدث المبادرات التقنية المتطورة المتمثلة في منصة إحسان.

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