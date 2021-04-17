احدث الأخبار

نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير
منطقة نجران
 نائب أمير جازان: منصة “إحسان” نافذة عطاء ورعاية تترجم جهود المملكة في دعم العمل الخيري والإنساني
منطقة جازان
 أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال
منطقة حائل
 أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه
منطقة الحدود الشمالية
 امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد مع رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق من المملكة
أبرز المواد
 برعاية أمير جازان ومتابعة نائبه .. انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة جازان
منطقة جازان
 توقف تويتر عن العمل حول العالم
أبرز المواد
 مدرب مانشستر يونايتد: لو نجحنا في ذلك سيكون أمرا رائعا
أبرز المواد
 إطلاق النار بإنديانا.. كشف هوية الجاني ومعلومات عن الضحايا
منوعات
 مجلس الأمن الدولي يرحب بإعلان السعودية إنهاء الصراع في اليمن
منوعات
 أمير الرياض : منصة “إحسان” تؤكد اهتمام المملكة المستمر لتحقيق أفضل الأثر للعمل الخيري
منطقة الرياض
 أمير الجوف: منصة إحسان نقلةٌ لمستفيدي العمل الخيري وتعزيز العطاء بالمملكة
منطقة الجوف
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير

نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير

منطقة نجران
نائب أمير جازان: منصة “إحسان” نافذة عطاء ورعاية تترجم جهود المملكة في دعم العمل الخيري والإنساني

نائب أمير جازان: منصة “إحسان” نافذة عطاء ورعاية تترجم جهود المملكة في دعم العمل الخيري والإنساني

منطقة جازان
أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال

أمير حائل: منصة “إحسان” ترتقي بالعمل الخيري في المملكة وتعزز التحول الرقمي في هذا المجال

منطقة حائل
أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه

أمير الحدود الشمالية: منصة “إحسان” تعزيزاً للعطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنه

منطقة الحدود الشمالية

نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير

نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير
http://almnatiq.net/?p=973523
المناطق - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- على التبرع السخي بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان.
ورفع سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) -حفظه الله-، للتبرع السخي بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.
وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران أن التبرع يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت، ونبراس يقتدى به.
وبيّن سمو الأمير تركي بن هذلول أن العمل الخيري يمضي بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة -رعاها الله- إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى، سائلاً سموه الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأستقرار.

روابط ذات صلة

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران

انطلاق فعاليات الحملة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” بمنطقة نجران
أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان

أمير نجران: دلالات عظيمة في تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين عبر منصة إحسان
أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة

أمير منطقة نجران يطمئن على صحة اليامي ويقدم تعازيه للكربي وآل مرضمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*