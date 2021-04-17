نائب أمير نجران: منصة “إحسان” تؤكد أن المملكة وطن عطاءٍ وديدن أهلها البذل في سبيل الخير

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين-حفظه الله- على التبرع السخي بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية من خلال منصة إحسان.

ورفع سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) -حفظه الله-، للتبرع السخي بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وأكد سمو نائب أمير منطقة نجران أن التبرع يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – بتلمس احتياجات المواطنين، وبذل العطاء، والإنفاق في سبل الخير كنهج ثابت، ونبراس يقتدى به.

وبيّن سمو الأمير تركي بن هذلول أن العمل الخيري يمضي بخطوات تطويرية كبيرة، حتى أصبحت التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة عبر منصة إحسان التي تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة -رعاها الله- إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى، سائلاً سموه الله تعالى أن يحفظ قيادتنا الرشيدة وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأستقرار.