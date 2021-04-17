مندوب روسيا يعلن اجتماعاً جديداً بمحادثات فيينا: المفاوضات تتقدم ببطء

المناطق - وكالات

قال المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة ميخائيل أوليانوف، اليوم السبت، إن المفاوضات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، التي تقام في العاصمة النمساوية فيينا، “تتقدم ببطء ولكن بثبات”.

وأوضح أوليانوف في تغريدة على توتير، “هناك تقدم في المفاوضات بشأن استعادة الاتفاق النووي، التقدم بطيء، لكنه مستقر”، لافتاً إلى أن “المفاوضات تتعمق بشكل تدريجي، سيكون هناك اجتماع رسمي اليوم (السبت) للجنة المشتركة في الاتفاق النووي”.

وكان أوليانوف أكد، الخميس، انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة لمحادثات الاتفاق النووي الإيراني، لافتاً إلى أنه سيتبعه عدد من الاجتماعات غير الرسمية، وفق صيغ مختلفة بما في ذلك مستوى الخبراء.

وقال المسؤول الروسي إن “الانطباع العام إيجابي، وأنه إذا دعت الحاجة ستنعقد اللجنة مجدداً”.

وفي تغريدة أخرى، قال أوليانوف: “إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الموقع في 2015) هي الحل الوحيد القابل للتطبيق، لإعادة البرنامج النووي الإيراني” إلى مساره الصحيح.

“أجواء إيجابية”

وأستأنف في العاصمة النمساوية فيينا، الخميس، محادثات الملف النووي الإيراني، التي توقفت الأسبوع الماضي في أجواء إيجابية، لكن الهجوم الذي تعرضت له منشأة نطنز وقرار طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% تسببا في إرباك المحادثات الجديدة.

وكانت إيران رفعت بالفعل مستوى تخصيب اليورانيوم خلال الأشهر الماضية إلى 20%، والمواد النووية الصالحة للاستخدام لصنع قنبلة يجب أن يصل مستوى تخصيبها إلى 90%.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة “فرانس برس”، إن “إيران تضغط على الجميع باقترابها من تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% الضرورية للاستخدام العسكري”.

وحذرت برلين وباريس ولندن من التصعيد “من قبل أي بلد”، ورأت أن إعلان إيران إطلاق التخصيب بنسبة 60 % هو “تطور خطر.. يتعارض مع الروح البناءة” للمناقشات، لكن موسكو تفضل اعتبار ذلك إشارة إلى ضرورة التحرك بسرعة.

في المقابل، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، تخصيب إيران لليورانيوم إلى درجة نقاء 60% بـ”غير المفيد”، ولكنه أضاف أنه سعيد بأن طهران ما زالت تجري محادثات غير مباشرة مع واشنطن بشأن استئناف التزام البلدين بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحافي مشترك في واشنطن مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا: “إننا لا نؤيد ولا نعتقد أنه من المفيد على الإطلاق أن تقول إيران إنها ستتحرك للتخصيب بنسبة 60%”.

وأضاف: “ومع ذلك، نحن سعداء لاستمرار إيران في الموافقة على الدخول في محادثات (غير مباشرة) معنا، ومع شركائنا، بشأن كيفية المضي قدماً وما هو مطلوب للسماح لنا بالعودة إلى (الاتفاق النووي).. دون أن نقدم تنازلات لسنا على استعداد لتقديمها”.