طهران تحدد المتورط في هجوم نطنز.. وتبث صورته

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http://almnatiq.net/?p=973535
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم السبت أنها حددت هوية المشتبه به بتفجير منشأة نطنز النووية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تقريراً أكد فيه أن السلطات حددت هوية المشتبه به، المدعو رضا كريمي.

كما أضاف أن الرجل فر من إيران قبل انفجار الأحد الماضي الذي ألقت إيران باللوم فيه على إسرائيل. وشدد على أن “الخطوات اللازمة والقانونية لاعتقاله وإعادته إلى البلاد جارية”.

اتهام إسرائيل وتوعد

وكانت إيران أعلنت سابقا أن المشتبه به كان يعمل ضمن الفرق الهندسية في المنشأة.

كما اتّهمت يوم الاثنين الماضي إسرائيل بالتورط في الهجوم الذي وقع الأحد متوعدة إياها بـ”الانتقام”، وبتكثيف أنشطتها النووية في أوج الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين السلطات الإيرانية والقوى الغربية عام 2015.

صورة المشتبه به بتفجير نطنز

فيما اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء أن الإسرائيليين قاموا “برهان سيء جدا”. وقال في مؤتمر صحافي من طهران حينها “ظنوا أن ما قاموا به في نطنز سيلعب ضد إيران.. أؤكد لهم أن نظنز ستنتقل في المستقبل القريب إلى أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا، فلقد قام الإسرائيليون برهان سيء جدا”.

والأربعاء، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها زاروا مصنع نطنز بعد التفجير، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل، بحسب ما نقلت فرانس برس في حينه.

إلا أن طهران أعلنت أمس أنها بدأت بالفعل تخصيب اليورانيوم في المنشأة بنسبة 60%، كرد على الهجوم المذكور، ما استدعى انتقادات أوروبية، لا سيما أن تلك الخطوة تزظاتمنت مع استمرار المفاوضات في فيينا.

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