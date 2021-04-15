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أمير القصيم : منصة “إحسان” هي امتدادا لمسيرة التحول التقني لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة

أمير القصيم : منصة “إحسان” هي امتدادا لمسيرة التحول التقني لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة
http://almnatiq.net/?p=973541
المناطق - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- من خلال منصة “إحسان” يأتي استكمالاً للمبادرات التي تقدمها القيادة الحكمية ولما توليه من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني و امتدادا لمسيرة التحول التقني لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة.
وبين سموه أهمية منصة إحسان الإلكترونية التي تسهل عملية إيصال وتقديم التبرعات للفقراء والمحتاجين في مختلف مجالات الخير بطريقة سريعة وموثوقية عالية وفق قنوات رسمية آمنة ، مشيراً إلى أن هذه المنصة هي امتداداً لمسيرة التحول التقني الذي انطلقت من خلاله الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ، بمتابعة واهتمام من القيادة الرشيدة – أعزها الله – لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة، بإشراف عدة جهات حكومية ، وتضمن وصول الدعم الخيري للمحتاجين.
ونوه سمو أمير منطقة القصيم بمنصة إحسان التي ستكون داعمة لتعزيز قيم العمل الإنساني بين جميع شرائح المجتمع ، وستساعد الجهات ذات العلاقة في القطاع الثالث إلى تحقيق مستهدفاتهم بالوصول إلى الداعمين ونشر مفهوم المسؤولية المجتمعية بين المؤسسات بالقطاع الخاص ، داعياً جميع أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء في المساهمة عبر منصة إحسان ، وتلمّس حاجة المحتاجين والوقوف معهم في هذا الشهر الفضيل.

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