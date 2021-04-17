فيروس كورونا .. العالم يسجل ثلاثة ملايين وفاة منذ ديسمبر 2019

المناطق - وكالات

أظهرت الإحصاءات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في العالم والتي تجريها وكالة الأنباء الفرنسية أن العالم قد سجل ثلاثة ملايين وفاة بالفيروس حتى صباح السبت. وارتفع عدد الوفيات مجددا في شهر أبريل/نيسان الجاري مقارنة بالتباطؤ في شهر مارس/آذار الماضي ووصل حتى 12 ألف وفاة يوميا.إعلان

حسب تعداد أجرته وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات السلطات الصحية الوطنية في العالم السبت حتى الساعة 08,30 ت غ، سُجّلت رسميا أكثر من ثلاثة ملايين وفاة جراء فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

بعد تباطؤ طفيف في آذار/مارس، عاود عدد الوفيات اليومي الارتفاع من جديد في العالم، مع تسجيل معدل يفوق 12 ألف وفاة في اليوم الأسبوع الماضي. وفي وقت تحصد بعض الدول على غرار إسرائيل ثمار حملات التلقيح الكثيفة، تواجه دول أخرى مثل الهند ارتفاعا حادا جديدا لأعداد الإصابات.