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“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

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“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

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أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك

أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=973551
المناطق - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن أتربة مثارة وأمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع و تيماء.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.

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