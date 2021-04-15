أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك

المناطق - تبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة تبوك اليوم, تضمن أتربة مثارة وأمطار رعدية ، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدي الرؤية على مدينة تبوك ومحافظة البدع و تيماء.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساءً.