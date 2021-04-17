احدث الأخبار

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان
أبرز المواد
 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً
أبرز المواد
 أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الربيعة: مركز الملك سلمان يصل إلى 59 دولة ويدعم 14 قطاعا خيريا وإنسانيا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين
أبرز المواد
 خطوات احترازية ووقائية لصيام آمن لمريض السكري في رمضان
أبرز المواد
 فيروس كورونا .. العالم يسجل ثلاثة ملايين وفاة منذ ديسمبر 2019
أبرز المواد
 مجلس الأمن يرحب بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل
أبرز المواد
 أمير القصيم : منصة “إحسان” هي امتدادا لمسيرة التحول التقني لتعزيز جهود العطاء الخيري في المملكة
منطقة القصيم
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

أبرز المواد
التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان

التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان

أبرز المواد

500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً

500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً
http://almnatiq.net/?p=973558
المناطق - الرياض

يؤدي 538323 طالب وطالبة تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هـ “عن بُعد”، غداً.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.
وأشار الوهيبي إلى أن الفترة الزمنية لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.
وبين الوهيبي أنه ستكون هناك زيارات إشرافية ميدانية لمتابعة سير الاختبارات، مشيدا بالمشرفين والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، و الجهود التي بذلك خلال عام دراسي استثنائي ناجح .
من جهة أخرى أطلقت الإدارة هواتف إرشادية تقدم خدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وذلك للرد على استفساراتهم المختلفة فيما يخص الاختبارات .
وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذ عبدالرحمن السبيل إن الإدارة ثلاث وحدات إرشادية للبنين في جنوب الرياض على الهاتف (‪0557319247‬)، ووحدة شرق الرياض (‪8102879‬)، ووحدة غرب الرياض (‪4654998‬)، للدعم والمساندة من 10:30 صباحا حتى 2 ظهرا .
من جانبها، أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية ، أن فترة الاستعداد التي تسبق الاختبارات أمر باعث على التوتر ومسبب لما يعرف بقلق الامتحانات لكل من الأسرة والطلاب والطالبات، لذا ركزت إدارة إرشاد الطالبات على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية “التهيئة للاختبارات”، خصوصا هذا العام، حيث تقدم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية من تداعيات فيروس كورونا.
وأشارت مديرة إرشاد الطالبات إلى أن إدارة إرشاد الطالبات ركزت على المهام المنوطة بالمرشدات الطلابيات، ودورهن المهم في تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، مع محاولة خفض معدل القلق والتوتر، الذي يسبق هذه الفترة، وهو ما يطلق عليه “التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات”، ما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.

روابط ذات صلة

“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة
الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام

الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام
التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان

التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*