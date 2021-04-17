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التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان

التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=973559
المناطق - واش

كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين لاداء مناسك العمرة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر دعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق البروتوكولات الصحية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح الأمين العام للتوعية الاسلامية بالحج والعمرة بالوزارة محسن بن سيف الحارثي أن الأمانة تعمل وفق الخطة الإستراتيجية المعدة لعمل الأمانة خلال موسم العمرة لعام 1442هـ، مشيراً إلى أن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من المسجد الحرام ، كما يستقبل الهاتف المجاني (8002451000) الاتصالات وعلى مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.
وأشار إلى أن الدعاة يواصلون توعية المعتمرين والزوار لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم، موضحاً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات المتواجدة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.

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