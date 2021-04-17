“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 948 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 775 حالة إضافية، ووفاة 9 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 404.054 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 387.795 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6810 حالات وفاة.

وتصدرت منطقة الرياض، الإصابات الجديدة بكورونا، إذ أعلنت وزارة الصحة تسجيل 419 إصابة فيها.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.