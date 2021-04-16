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تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

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تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=973564
المناطق - مكة المكرمة

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات الخرمة، وتربة، ورنية والموية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 9 مساءً .
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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