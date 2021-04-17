قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية

المناطق - جازان

قام معالي قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو بزيارة تفقدية لوحدات قوات الدفاع الجوي في منطقة جازان للإطلاع على سير العمل في جميع الوحدات المرابطة.

كما اطمئن على المصابين المنومين في مستشفيات القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية ، ونقل معالية خلال الزيارة تحيات القيادة-حفظها الله – على الأدوار البطولية التي يقومون بها مؤكدا أنه شرف عظيم نفتخر به وهو الذود عن حياض وطننا الغال .