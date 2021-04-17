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إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

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إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=973569
المناطق - الشرقية:

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1276 جولة رقابية، و 16 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 26 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 38 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

وأوضحت الأمانة أنها استقبلت، 20 بلاغا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

ودعَت الأمانة لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز (940)؛ لمعالجتها.

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