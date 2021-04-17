احدث الأخبار

“الصحة” توضح سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية
أبرز المواد
 تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يناقش مع مدير الأمن الخطط الأمنية بالمسجد الحرام
أبرز المواد
 التوعية الاسلامية بالحج والعمرة تكثف جهودها التوعوية مع توافد المعتمرين في شهر رمضان
أبرز المواد
 500 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الثاني في تعليم الرياض غداً
أبرز المواد
 أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الربيعة: مركز الملك سلمان يصل إلى 59 دولة ويدعم 14 قطاعا خيريا وإنسانيا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين
أبرز المواد
 خطوات احترازية ووقائية لصيام آمن لمريض السكري في رمضان
أبرز المواد
عاجل

“الصحة”: تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

“الصحة” توضح سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

“الصحة” توضح سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

أبرز المواد
إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

أبرز المواد
قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية

قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية

أبرز المواد
تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

تنبيه بهطول أمطار رعدية على المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

“الصحة” توضح سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا

“الصحة” توضح سبب زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=973575
المناطق - واس:

أكدت الصحة أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا ً على صحة وسلامة الجميع.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (948) حالة مؤكدة وتعافي (775) حالة ، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9449) منها (1018) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (404054) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (387795) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (9)حالات ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6810).

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

روابط ذات صلة

إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية

إغلاق 26 منشأة وتحرير 38 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الشرقية
قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية

قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي يزور المنطقة الجنوبية
“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

“الصحة”: 948 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. ووفاة 9 وتعافي 775 حالة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*