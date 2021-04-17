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أمير تبوك: منصة “إحسان” تجسد إهتمام القيادة بالعمل الخيري

أمير تبوك: منصة “إحسان” تجسد إهتمام القيادة بالعمل الخيري
http://almnatiq.net/?p=973584
المناطق - تبوك:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من خلال منصة ” إحسان ” الوطنية للعمل الخيري هو تجسيد لحرص واهتمام القيادة الرشيدة -رعاها الله – بدعم المبادرات التي تعزز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري.
ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي تحظى به منصة إحسان من قبل سمو ولي العهد، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك امتداد لحرصه – حفظه الله – على دعم العمل الخيري ، حاثاً سموه الجميع وأبناء المنطقة والجمعيات الخيرية على المبادرة على التبرع عبر منصة إحسان الخيرية في هذا الشهر الفضيل لمواصلة العمل الخيري.
وفي ختام تصريحه سأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا امنها وعزها واستقرارها.

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