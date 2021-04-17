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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي لفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية

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القيادة تهنئ رئيس جيبوتي لفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية

القيادة تهنئ رئيس جيبوتي لفوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية
http://almnatiq.net/?p=973610
المناطق - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.

وقال الملك المفدى ” تلقينا ببالغ السرور نبأ فوز فخامتكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نعرب لكم عن تهانينا الصادقة ودعواتنا لكم بالتوفيق والسداد، مشيدين بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، ومؤكدين لكم حرصنا على توثيق التعاون الثنائي لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الشقيقين.

راجين لفخامتكم دوام الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، بمناسبة فوزه بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي.

وقال سمو ولي العهد ” يطيب لي بمناسبة فوز فخامتكم بولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية في جمهورية جيبوتي، أن أبعث لكم أصدق التهاني والدعوات بالتوفيق والسداد، كما يسعدني أن أشيد بمتانة العلاقات التي تجمع بلدينا، مؤكداً لفخامتكم الحرص على تعزيز التعاون الثنائي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

راجياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولجمهورية جيبوتي الشقيقة المزيد من التقدم والرقي”.

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