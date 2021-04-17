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أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية

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أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية

أمانة نجران تنفذ أكثر من 900 جولة رقابية على المنشآت التجارية
http://almnatiq.net/?p=973613

نفذت أمانة منطقة نجران أمس، 923 جولةً رقابيةً على المنشآت التجارية، أسفرت عن إصدار 3 مخالفات على عددٍ من المنشآت وإغلاق منشأة لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت الأمانة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة.

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