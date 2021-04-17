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الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين

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الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين

الشؤون الإسلامية تدشن برنامج خادم الحرمين للتفطير بالأرجنتين
http://almnatiq.net/?p=973622
المناطق - واس:

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بمركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بجمهورية الأرجنتين، برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، لتفطير الصائمين لعام ١٤٤٢هـ، والذي يستهدف قرابة 20000 صائم في الأرجنتين، وفق البروتوكولات الصحية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني، ومدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي نايف الفعيم، وفضيلة إمام المركز عبداللطيف العتيبي.

وأوضح السفير الخنيني خلال التدشين أن برنامج الافطار هو جزء من البرامج التي وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية الأرجنتين، ويأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة العمل الإسلامي، لاسيما ما يتصل بهذا الشهر الفضيل.
وأثنى على جهود مركز الملك فهد الثقافي الاسلامي في الأرجنتين بتنفيذ هذا البرنامج باختيار المستفيدين منه بطريقة مهنية لكي يستفيد منه أكبر عدد من المستحقين، مبيناً أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين هو جزءٌ من المشاريع الضخمة المقدَّمة للمسلمين بالعالم في شهر رمضان الكريم.

من جانبه، بين مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي نايف الفعيم أن البرنامج يستهدف قرابة 20000 صائم بتوزيع 2500 سلة غذائية متكاملة تحوي كل متطلبات الأسر من الغذاء في الشهر الكريم في العاصمة وضواحيها وكذلك المدن الرئيسية كمدينة قرطبة وروساريو ومندوسا وغيرها حيث يتركز وجود الجالية فيها، مشيراً إلى أن المركز يعمل على توزيعها وفق الإجراءات الاحترازية التي تواكب بها الوزارة مختلف الجهود الدولية لمنع انتشار وباء كورونا.

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